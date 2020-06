Girondins : Daniel Riolo valide la rumeur Létang à Bordeaux

true

Viré du Stade Rennais, Olivier Létang (47 ans) s’intéresse à une éventuelle reprise des Girondins. Une idée qui emballe le journaliste de RMC Daniel Riolo.

En proie à une crise institutionnelle, les Girondins de Bordeaux naviguent à vue. Pour le moment, le propriétaire King Street reste silencieux sur le futur du club au scapulaire. Avec un immense déficit à combler de 50M€, Bordeaux voit les perspectives d’avenir devenir flou. Les plus belles valeurs marchandes du club pourraient partir.

Mais, les Girondins de Bordeaux restent une marque apprécié en France. Symboles de grandeur dans les années 80-90 et en fin des années 2000, les Marine et Blanc intéressent les investisseurs et les hommes proches du milieu footballistique. Depuis plusieurs semaines, Olivier Létang (47 ans) oeuvre en coulisses pour récupérer le club, avec un pouls d’investisseurs. L’ancien président du Stade Rennais veut se servir de son expérience pour redonner de l’ambition à Bordeaux.

Invité à commenter la rumeur, Daniel Riolo s’est montré favorable à l’arrivée de Létang en Gironde. Pour le journaliste de RMC, l’ancien directeur sportif du PSG pourrait apporter un optimisme perdu au sein des Girondins : « Les salariés et les supporters ne vont pas être béni-oui-oui. Mais, il n’empêche que vu la situation du club, n’importe qui arrive, il y a a priori un moment de confiance. L’air de dire déjà vous nous sauvez, et ça ne peut pas être pire, pire on ne voit pas comment c’est possible. Donc il y aura de l’espoir, au minimum. Au moins, lui, il sait de quoi il parle en matière de foot. Au moins, lui, a de l’expérience à ce poste-là. Ça serait une bonne recrue pour Bordeaux. »