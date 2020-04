Girondins de Bordeaux : Daniel Riolo a trouvé une alternative à King Street

true

En croisade contre King Street, Daniel Rilo a envie de laisser sa chance à Bruno Fievet, potentiel acheteur des Girondins de Bordeaux.

C’est peu dire que Daniel Riolo n’est pas un grand supporter de King Street. Le consultant de RMC Sport ne s’est pas privé cette semaine de tacler les patrons des Girondins de Bordeaux, qu’il accuse de ne pas avoir de vision à long terme comme tous les autres investisseurs débarqués en France pour faire du business.

« Tu es dans une économie nouvelle, d’un maximum de clubs qui vont être achetés par des investisseurs, qui sont là pour faire du trading. On le voit de plus en plus en France, ils n’ont aucun attachement au club, et ils mettent à la tête des gens qui n’y connaissent que dalle. C’est du offshore. Sur tous ces aspects-là, je suis à 100% avec les supporters. Quand ton club est dirigé par des gens qui n’en ont rien à cirer », a-t-il soufflé sur la radio sportive. Riolo, dans cette veine, a tenu à défendre le projet de Bruno Fievet. Homme d’affaires de la région bordelaise, ce dernier a proposé un projet alternatif aux Girondins que semble apprécier le polémiste malgré certaines limites.

« Il ne fera pas pire que ce qui est fait aujourd’hui »

« Il n’a que 180 millions, et en plus c’est un montage. Déjà, je pense que King Street ne vendra pas le club moins cher qu’ils l’ont acheté, donc partons sur 100M€, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Girondins4Ever. Lui derrière, il n’a pas de ronds, même s’il va vendre aux bordelais l’ancrage local. Il rachète, mais pourquoi en fait ? Au moins, tu me diras qu’il y a l’ancrage local, que le mec est de là-bas, et il ne fera pas pire que ce qui est fait aujourd’hui, mais en investissements, il n’y aura pas grand-chose qui pourra être fait. Il faudra retaper le centre de formation qui fonctionne à l’envers… »