Girondins de Bordeaux : le directeur sportif porte plainte à son tour !

Le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Eduardo Macia, vient tout juste de porter plainte contre un agent de joueurs. Triste ambiance aux Girondins.

Les Girondins de Bordeaux vivent décidément des jours agités. Bien loin d’une actualité terrain, ni même de Mercato, c’est la chronique judiciaire du club qui connaît de nouveaux éléments. Ainsi, et l’Equipe vient tout juste de l’annoncer, Eduardo Macia, le directeur sportif du FCGB, vient de porter plainte contre X auprès du Procureur de la République de Bordeaux. Et ce pour « tentative de chantage et d’extorsion » et « dénonciation calomnieuse ».

Avec cette plainte, Macia répond à celle déposée contre lui par Mehdi Aït-Ahmed, jeune agent de joueurs, qui s’est un temps occupé d’un certain Naoufel Khacef, latéral gauche algérien, prêté à Bordeaux lors du dernier mercato hivernal.

Aït-Ahmed, qui avait mené les négociations pour son joueur tout du long, avait ensuite été écarté du dossier quelques jours avant la signature.