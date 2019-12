Girondins de Bordeaux : Longuépée tend la main aux Ultras

true

Frédéric Longuépée, président des Girondins de Bordeaux avec King Street, a tenu à s’exprimer, en faisant un appel aux supporters du FCGB, et particulièrement les Ultras.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : King Street a pris le contrôle total des Girondins de Bordeaux en rachetant les parts de GACP. Exit donc Joe DaGrosa et ses rêves de coupe d’Europe, place désormais au pragmatisme. À ce titre, L’Équipe explique ce mardi que les propriétaires du FCGB ont dû signer une lettre de confort dans laquelle il s’engageait à combler les trous du club aquitain en fin de saison.

Dans ce contexte, la marge de manœuvre du directeur du football, Eduardo Macia, sera forcément réduite au mercato hivernal. Si l’idée de base reste malgré tout d’ajouter de la qualité à l’effectif de Paulo Sousa, il va plus que jamais falloir trouver une porte de sortie aux éléments sur lesquels Paulo Sousa ne compte pas. Les noms de Paul Baysse, Maxime Poundjé, Jonathan Cafu, voire Raoul Bellanova sont cités par le quotidien sportif. Concernant la direction des Girondins, elle a été confiée à Frédéric Longuépée, pourtant en froid avec les supporters bordelais. Cela ne l’a pas empêché de leur adresser un message, notamment aux Ultras.

Longuépée appelle au dialogue avec les Ultras

« Le management, la direction, les actionnaires, les joueurs et les employés du Club sont tous unis autour de ce projet afin de recréer un engouement au niveau local et développer une ambition au niveau international, peut-on ainsi lire dans un communiqué du FCGB. De même, le soutien de nos supporters et en particulier des Ultras est essentiel. Ces derniers font partie de l’âme du Club et sont importants à nos yeux. Ils soutiennent et portent l’équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous restons bien évidemment ouverts au dialogue avec eux. »