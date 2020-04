Girondins : De Préville domine une stat en Ligue 1

true

Meilleur joueur des Girondins cette saison, Nicolas de Préville est le joueur qui a subi le plus de fautes en L1.

A la peine depuis le début de son aventure bordelais, Nicolas de Préville semble enfin avoir trouvé la bonne carburation. Dans un rôle d’électron libre offensif, l’attaquant des Girondins a fait merveille sous les ordres de Paulo Sousa, qui l’a complètement relancé.

A 29 ans, l’ancien lillois totalise 8 buts et 4 passes décisives. Mais une autre stat confirme son renouveau et son importance au FCGB : il est le joueur de L1 à avoir subi le plus de fautes cette saison (66), devant l’Amiénois Guirassy (63) et le Parisien Neymar (62).