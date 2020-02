Girondins : déjà des doutes sur Rémi Oudin ?

true

Ce fut l’un des transferts notables du dernier mercato d’hiver. Celui de l’ancien attaquant du Stade de Reims, Rémi Oudin, parti en direction des Girondins de Bordeaux. Incontestable talent de notre championnat, l’attaquant a depuis disputé 6 rencontres et marqué à une reprise sous le maillot bordelais.

Reste que sa venue fait encore débat, notamment pour ceux qui estiment que la formation de Paulo Sousa nécessitait d’autres besoins. Interrogé par Sud-Ouest, au travers de propos retranscrits par Girondins4ever, l’ancien attaquant, Didier Tholot, a donné son point de vue.

« Rémi Oudin, on sait que c’est un jeune joueur qui a des qualités, qui peut faire du bien à Bordeaux dans le futur, mais je ne suis pas sûr que c’était la priorité de ce mercato d’hiver. En plus, il faut qu’il digère car il faut se rappeler qu’il était pratiquement transféré en début de saison et qu’il y a eu un transfert raté. Ca traîne et c’est dur de se remettre dedans. Je suis d’accord avec le fait de dire que c’est un mercato d’opportunités et non de besoin immédiat. »