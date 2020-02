Stade de Reims : Oudin revient sur les raisons de son départ aux Girondins

false

En déboursant 10 millions d’euros pour le chiper au Stade de Reims, les Girondins ont créé l’une des surprises du Mercato hivernal avec l’arrivée de Rémi Oudin. L’ailier bordelais n’a d’ailleurs pas tardé à se montrer décisif avec le but de la victoire inscrit contre Metz le week-end dernier (2-1).

Dans des propos à Radio Melodie relayés par Girondins33, l’ancien rémois est revenu sur les raisons de son départ. « Je voulais quitter le Stade de Reims pour passer un palier et évoluer et c’est vrai qu’avec Bordeaux on avait déjà eu quelques contacts l’an dernier, mais là ça s’est fait », a confié Oudin.

S’il a découvert des méthodes de travail différentes, Oudin assure néanmoins qu’il n’a pas vu un grand fossé avec ce qu’il connaissait au Stade de Reims. « Ici, les techniques de travail ne sont pas les mêmes, mais je ne pense pas qu’il y ait une grosse différence, car Reims et Bordeaux restent deux clubs de qualité. Donc ça me change un peu, mais ça me fait du bien de voir d’autres méthodes de travail », a estimé l’ailier des Girondins.