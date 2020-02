Girondins : Rémi Oudin se prend à rêver de l’équipe de France

true

Arrivé cet hiver avec l’étiquette de recrue phare du Mercato, Rémi Oudin (ex-Reims, 23 ans) n’a pas tardé à gagner la confiance de Paulo Sousa aux Girondins de Bordeaux. Le week-end dernier, face au FC Metz (2-1), le milieu offensif a également inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un moment important pour lui.

Dans un entretien à la radio « Melodie », l’ex-meilleur buteur Champenois a fait part de son bonheur : « Je suis très heureux d’avoir ouvert mon compteur but avec ma nouvelle équipe et surtout devant ma famille avec ce retour dans ma région. C’est un symbole car j’ai joué à Metz et j’ai joué dans la région. J’espérais marquer mon premier but avec les Girondins contre Metz. C’est chose faite et je suis content ».

Désireux de rendre la confiance à ses dirigeants, Rémi Oudin s’est aussi fixé des objectifs personnels élevés. L’équipe de France en fait partie à moyen terme : « Forcément on y pense mais là je n’y pense pas. Ce n’est pas mon objectif. Je préfère me concentrer sur les Girondins. On va dire que ça suivra. Ca reste une fierté. Pour le moment je n’y pense pas mais ça reste dans un coin de ma tête », a-t-il reconnu dans des propos retranscrits par « Girondins4ever ».