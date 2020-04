Girondins : Dugarry scandalisé par la dernière idée des dirigeants

true

Enfant des Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry n’a pas apprécié l’idée des dirigeants de vouloir supprimer 7.000 places au Matmut Atlantique.

Hier, le quotidien Sud Ouest révélait que les dirigeants des Girondins de Bordeaux songent à réduire la capacité du Matmut Atlantique car les affluences y sont trop faibles (23.000 de moyenne cette saison). En supprimant 7.000 sièges, ils économiseraient ainsi des frais de sécurité.

Une posture qui a profondément indigné Christophe Dugarry. Sur RMC, le champion du monde 98, formé au FCGB, a sorti le lance-flammes : « Le premier avril, c’était il y a 15 jours. Quand les matchs ne sont pas bons et qu’il n’y a personne au stade, on enlève les sièges. J’ai la solution, il faudrait retourner à Lescure et mettre l’UBB au Matmut. Si on m’avait dit un jour que mon club deviendrait comme ça, à enlever des sièges de son stade… C’est honteux, c’est dramatique, ça me fout la gerbe. »

La reprise de la compétition, qui devrait se dérouler à huis clos, devrait permettre aux dirigeants bordelais d’affiner leur position sur cette question épineuse.