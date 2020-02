Girondins : Eduardo Macia cite un joueur en exemple

true

Toma Basic s’installe vraiment avec les Girondins de Bordeaux ces derniers matches. Le Croate a notamment tapé dans l’oeil de Luis Fernandez, qui commentait la rencontre à Metz (2-1) où il avait marqué. « Otávio est une sentinelle qui reste, et lui il a cette tranquillité, cette sérénité dans ses déplacements, avait expliqué l’ancien international. Il a cette facilité technique. C’est un joueur qui est toujours en soutien et en mouvement. Sa relation avec Otávio, ça contrôle, ça passe, il y a un déplacement. C’est bien. »

Le dernier Bordeaux-Dijon c’était il y a moins de 3 mois, les filets se souviennent encore du missile de Nicolas De Préville. Bis repetita demain ? 🚀 #FCGBDFCO pic.twitter.com/Gw4aRHyAdH — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 14, 2020

Le directeur du football Eduardo Macia s’est lui aussi exprimé sur l’ancien joueur d’Hajduk Split, arrivé au FCGB il y a un an et demi (propos repris par Girondins4ever). « Il a accepté de croire davantage en lui, avec les responsabilités que cela implique. Il a aussi compris que son attitude devait changer. Il a préféré se battre pour sa place. C’est l’exemple parfait du joueur qui a compris qu’il devait croire en lui et montrer de la détermination pour être prêt à jouer ».