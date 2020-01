Girondins : excellente nouvelle avant la venue de l’OL

true

A peine arrivé et bientôt sur le terrain. En effet, et on l’a appris il y a quelques minutes seulement, l’ancien attaquant du Stade de Reims, Rémi Oudin, tout juste transféré aux Girondins, est qualifié pour débuter, dès demain, avec sa nouvelle formation face à l’OL.

Le transfert du joueur a en effet été enregistré dans les temps auprès de la Ligue de Football Professionnel.