Girondins : Frédéric Longuépée prépare sa riposte face aux Ultramarines

S’il n’a pas souhaité s’épancher dans la presse sur les attaques dont il fait l’objet, Frédéric Longuépée a promis à ses collaborateurs que les Girondins réagiront aux Leaks des Ultramarines.

Pointé du doigt par les Ultramarines au même titre que son responsable marketing Antony Thiodet, Frédéric Longuépée est obligé de faire face au scandale des « Girondins Leaks » et à la divulgation sur internet de morceaux de conversations privés. Conversations qui mettent en lumières de graves soucis de gestion mais également la paranoïa qui frappe le club en interne.

Si en public, le président délégué des Girondins de Bordeaux ne souhaite pas s’exprimer par médias interposés, ce dernier a néanmoins pris le temps de rédiger une note à l’ensemble des salariés pour évoquer la polémique. Note que « L’Equipe » est parvenue à se procurer.

Des attaques en justice pour diffamation à prévoir ?

Estimant être victime d’attaques « orchestrées par les Ultramarines qui les revendiquent clairement et soutenues par des personnes habituées aux scandales et de pseudos amis du club, probablement déçus de ne pas y jouer un rôle », Frédéric Longuépée estime que le seul but des Ultras est « d’affaiblir et discréditer l’institution du FCGB en attaquant de manière diffamatoire plusieurs de ses collaborateurs ». Il s’est même tourné vers les avocats du club pour déterminer les suites judiciaires de cette sale affaire : « Je peux vous assurer que nous ne laisserons rien passer. Ni notre actionnaire ni moi-même n’avons l’intention de nous laisser impressionner ou décourager ».