Girondins : Gaetan Poussin, le monsieur cleansheet Girondins

Pour les gardiens remplaçants, les matches de Coupe sont souvent des moments décisifs dans une saison. Gaetan Poussin, la doublure de Benoit Costil à Bordeaux semble l’avoir bien compris. En effet, lors de ses quatre premières rencontres disputées avec les professionnels girondins, il n’a pas pris le moindre but. Mieux encore, chaque rencontre s’est soldée par une victoire des Girondins : succès à Caen en Ligue 1 en mai dernier puis trois qualifications en Coupe de la Ligue (face à Dijon et au Havre en 2018/19 et face à Dijon en octobre).

Ce soir face au Mans en Coupe de France, le portier de 20 ans tentera d’enchaîner son quatrième clean sheet consécutif dans une rencontre particulière pour lui face à son ancien club.

« On trouve ça un peu rigolo, mais mais motivant aussi. On a mangé ensemble le 26 au soir, on s’est dit que ce serait bien que la série continue », raconte son conseiller Pierre Ducrocq au quotidien L’Equipe.