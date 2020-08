Girondins : Gasset retient un historique du club !

true

Tout juste arrivé sur le banc des Girondins, Jean-Louis Gasset a intronisé Eric Bedouet, comme préparateur physique. Il était en fin de contrat.

Intronisé récemment entraîneur des Girondins, Jean-Louis Gasset est arrivé à Bordeaux avec une colonie verte (Printant, Grange). Mais, l’ex-coach de l’ASSE (2017-2019) a aussi fait de la place à des historiques du club au scapulaire dans son staff.

En bras droit, en plus de Ghislain Printant, Gasset a proposé un poste à Jaroslav Plasir (38 ans). L’ex-milieu relayeur a étrenné pendant dix années (2009-2019) le maillot Marine et Blanc sur les pelouses françaises et européennes. En pleine reconversion, il aura déjà un poste à responsabilités.

De justesse, Jean-Louis Gasset a également retenu Eric Bedouet d’après le quotidien l’Equipe. En fin de contrat, le préparateur physique était sur le départ. Pourtant, il est un historique des Girondins. Il est arrivé dans le Sud-Ouest à l’aube de la saison 1998-1999 dans les valises de Élie Baup. À quatre reprises, le natif de Brain-sur-Longuenée a assuré des intérims en qualité d’entraîneur principal (2005, 2011, 2018, 2019) pour dépanner les pensionnaires du Matmut Atlantique.

Plus trop en odeur de sainteté avec Paulo Sousa, ex-entraîneur du FCGB, Bedouet peut compter sur le soutien de Jean-Louis Gasset. À deux semaines de la reprise de la Ligue 1, Bordeaux n’a plus de temps à perdre et se met en ordre de bataille.