ASSE, Girondins – Mercato : Hamouma aussi tenté par le projet Gasset ?

A l’instar de nombreux cadres de l’effectif de l’ASSE, Romain Hamouma a appelé Jean-Louis Gasset avant son arrivée à Bordeaux.

Comme révélé par « 20 Minutes », plusieurs cadres actuels ou déchus de l’effectif de l’ASSE ont déjà appelé Jean-Louis Gasset avant même sa nomination comme coach des Girondins de Bordeaux lundi. Si certains n’ont fait que prendre le poul des plans du technicien héraultais, d’autres ont carrément essayé de se placer.

Ce serait notamment le cas de Yann M’Vila, très proche du tandem Gasset – Printant et sur lequel Claude Puel ne compte plus. Le milieu de terrain était revenu en France et à l’ASSE pour le duo et il est toujours aussi fan, prêt à faire des sacrifices pour Bordeaux.

Libre en 2021, Hamouma est en réflexion

Si l’on en croit l’excellent compte Twitter « Sainté Inside », Romain Hamouma fait aussi parti des joueurs intrigués et plutôt tenté par Bordeaux. S’il n’est pas spécialement poussé vers la sortie chez les Verts et dispose encore d’un an de contrat, le natif de Lure est aujourd’hui en pleine réflexion. Saint-Etienne ne lui imposera rien. Il peut rester comme partir et est plutôt heureux dans le Forez où il est arrivé il y a huit ans.

Comme l’a fait savoir le compte Twitter, le joueur de 33 ans peut se laisser tenter par un club lui offrant plus d’un an de contrat. La perspective d’être à nouveau dirigé par Jean-Louis Gasset est aussi quelque chose qui l’intéresserait. Affaire à suivre.