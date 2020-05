Girondins : Giresse reconnaît avoir rencontré Longuépée

true

L’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux a rencontré le président actuel avec d’autres joueurs passés par le club.

Quand les choses vont mal dans un club, et c’est le cas aux Girondins de Bordeaux actuellement, on fait appel aux glorieux anciens. C’est visiblement ce qu’a fait Frédéric Longuépée, président hyper contesté du FCGB. Mais comme Alain Giresse l’a révélé à Gold FM, il s’est heurté à un mur de scepticisme…

« Il faut vraiment être au cœur du club pour voir comment il fonctionne, entre l’organigramme sportif, l’administratif. C’est difficile. Je sais qu’avec des anciens, on a été reçus par le président. Le lien n’est pas rompu, mais on est sur une réserve, car il y a des choses qu’on a du mal à comprendre quand on évoque le club dans son ensemble. »

Combien de temps Frédéric Longuépée va-t-il pouvoir conserver son poste, sachant que les ultras, les anciens et même les politiques aimeraient le voir quitter son poste de président ?