Girondins : Jules Koundé envoie un message plein de sagesse

true

Le football est en mode pause, en France comme dans tous les autres pays européens. La Liga espagnole n’échappa pas à la règle et Jules Koundé, l’ancien défenseur central des Girondins de Bordeaux, a profité des réseaux sociaux pour envoyer un message de sagesse et de fraternité.

Durant cette période difficile s’il vous plaît ne cédez pas à la paranoïa et à la panique. Continuez de traiter les gens comme vous aimeriez qu’ils vous traitent : avec respect et gentillesse. Soyez prudents et prenez soin de vous et des vôtres 🙏🏾 — Jules Kounde (@jkeey4) March 13, 2020

« Durant cette période difficile s’il vous plaît ne cédez pas à la paranoïa et à la panique, a posté le joueur du FC Séville. Continuez de traiter les gens comme vous aimeriez qu’ils vous traitent : avec respect et gentillesse. Soyez prudents et prenez soin de vous et des vôtres ».