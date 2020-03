OL, Girondins : Garcia et Sousa musclent leur jeu devant le coronavirus

true

Les Girondins de Bordeaux n’échappent pas au coronavirus. Dans un communiqué, le club au scapulaire a indiqué que les entraînements collectifs étaient suspendus jusqu’à nouvel ordre. « Les joueurs et joueuses professionnels pourront avoir accès aux installations sportives, précise le club. Ils ont également reçu un programme individualisé. » Preuve que Paulo Sousa n’entend pas laisser ses joueurs errer dans la nature et se laisser aller pendant cette période floue. En parallèle, Bordeaux a annoncé que son centre de formation et ses écoles de foot étaient également fermés jusqu’à nouvel ordre. « La priorité du club est de préserver les joueuses et joueurs, ses personnels administratifs et de garder à l’esprit que la santé de tous est le plus important », a poursuivi le FCGB.

L’Olympique Lyonnais prend acte des décisions de la FFF et de la LFP ⤵ https://t.co/MSoQadVkbC — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2020

A l’OL, la donne est sensiblement la même qu’à Bordeaux en ces temps de crise. « Les équipes professionnelles féminines, masculines du club et celles de l’Academy ne disputeront donc pas les différents matches initialement prévus jusqu’à nouvel ordre, explique l’OL dans un communiqué. L’Olympique Lyonnais a également pris des mesures exceptionnelles autour de l’ensemble des salariés du club. L’accès au centre d’entraînement a été limité aux seuls groupes professionnels, l’OL Academy sera fermée jusqu’à nouvel ordre et les salariés sont invités à continuer leurs activités avec la mise en place du télétravail, dans la mesure du possible. »

L’OL travaille en silence

Du côté de l’OL, on a fait savoir à Foot Mercato que l’entraînement du jour avait bien eu lieu vendredi matin et qu’il reprendrait dans la journée de mardi. Preuve là aussi que Rudi Garcia souhaite garder un œil sur ses joueurs.