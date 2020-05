Girondins : King Street, M6, vente…Lizarazu sans retenue

false

L’ancien latéral des Girondins de Bordeaux, Bixente Lizarazu, est revenu sur les maux actuels de son club de coeur. Sans retenue et avec sincérité.

Il n’y a pas qu’à l’OM que les temps sont durs. Les Girondins de Bordeaux, eux, connaissent une sérieuse crise de gouvernance avec un propriétaire (King Street) décrié et une direction montrée du doigt. Critiqués de toutes parts, le président délégué Frédéric Longuépée et le patron du Marketing, Anthony Thiodet, ne semblent plus capables de diriger un club dont la santé financière préoccupe.

Ces dernières heures, Bixente Lizarazu a accepté de sonner son point de vue lors d’un live organisé par Top Girondins. Et, de toute évidence, le Basque a mal à son club. Propos retranscrits par Girondins33.

« La vente par M6 s’est faite peut-être un peu trop rapidement »

« Sur le plan financier, il y a une vraie inconnue sur la capacité de King Street à re-financer ou bien sur leur volonté de partir. C’est vraiment très confus. La vente par M6 s’est faite peut-être un peu trop rapidement et peut-être qu’on n’a pas été assez regardant sur la qualité des nouveaux propriétaires. Ces fonds de pension sont là pour faire des plus-values, et non pas pour s’investir sur le long terme. Et il y avait beaucoup d’aspects gênants dès le départ. Aujourd’hui, beaucoup pensent qu’on peut gagner de l’argent avec le trading par exemple, mais c’est compliqué. »