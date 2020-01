Girondins : King Street, Ultramarines… Paulo Sousa évoque les dossiers sensibles

false

Outre le Mercato, sur lequel Paulo Sousa a clairement donné sa vision, d’autres dossiers importants agitent les Girondins en ce moment. Et le coach bordelais les a également évoqués en longueur.

Le remplacement de GACP par King Street dans la gestion opérationnelle du club, est évidemment un point important. Assurant n’avoir jamais pensé à quitter le club car il n’est pas « une personne qui abandonne face aux difficultés », Paulo Sousa a en revanche confié n’avoir jamais rencontré le propriétaire du club. « J’espère avoir un rendez-vous avec les responsables le plus vite possible après cette période de fêtes. Je veux leur parler, écouter et comprendre afin d’être plus sensible au chemin qu’ils souhaitent à court et moyen terme pour notre club et l’équipe ».

Par ailleurs, Paulo Sousa n’a pas pu échapper aux questions sur le conflit ouvert entre les Ultramarines et la direction. Le coach des Girondins, dans une position délicate, a tenté d’apaiser les choses pour obtenir le meilleur soutien possible. « Chacun doit laisser son ego de côté et essayer de se parler, se comprendre et être le plus uni possible car l’union fait la force. Le club, en ce moment, en a vraiment besoin pour être encore plus fort », a conclu Sousa.