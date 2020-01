Girondins – Mercato : Paulo Sousa fixe ses ambitions pour cet hiver

false

Dans l’interview qu’il accorde au quotidien aquitain, le coach des Girondins n’a pas caché la nécessité de se renforcer lors du Mercato hivernal. « Les joueurs majeurs ont aussi besoin d’une autre motivation, d’ambition. Pour cela, il faut améliorer l’effectif avec de nouveaux joueurs pour rivaliser avec les formations qui visent le top 4. »

La donne est claire, Paulo Sousa réclame des recrues. Et ce n’est pas une information que ses dirigeants découvrent puisque le message semble déjà bien transmis en interne. « Je crois que pour augmenter la valeur du club et celle des joueurs de l’effectif l’investissement sur l’équipe est très important. J’essaie de faire passer ce message à travers vous et directement à Frédéric Longuépée et Eduardo Macia, avec lequel je parle tous les jours de notre effectif, de nos besoins, ce qu’il voit dans le mercato, les opportunités. »

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Confirmant que la recherche d’un avant-centre et de joueurs de couloir sont « les priorités en relation avec le niveau économique du club », Paulo Sousa sait aussi que les Girondins devraient vendre. Une donnée avec lequel il semble composer sans sourciller. « Les offres seront évaluées, c’est normal pour nous ou pour les autres clubs en France, à part le PSG. Même Monaco, qui a un avantage fiscal et qui investit beaucoup, ne peut pas refuser certaines offres », a conclu le coach bordelais.