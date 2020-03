Girondins : la blessure de Pablo a fait mal à un pilier de Paulo Sousa

true

Face à l’OGC Nice, l’image de la blessure de Pablo laissait filtrer de l’inquiétude. Inquiétude parfaitement justifiée puisque le défenseur des Girondins souffre bien d’une rupture des ligaments croisés qui le tiendra éloigné des terrains de longs mois.

Présent en conférence de presse ce vendredi, son compatriote Otavio n’a pas caché avoir été très touché par la blessure de son partenaire et ami. « Pablo est, je pense, un joueur très important pour nous, mais le groupe est plus fort et la personne qui va le remplacer va faire ce que le coach Paulo Sousa lui demandera. On jouera de la même manière qu’on a commencé à jouer avec Pablo. La blessure de Pablo, c’est très dur à vivre, parce que c’est un ami qui joue avec moi ici, et aussi dans la vie, et quand on le perd pour toute la fin du championnat… C’est très dur. Surtout quand tu as une blessure aussi sérieuse », a confié Otavio dans des propos relayés par ARL et Girondins33.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Néanmoins, le Brésilien assure que son partenaire est déjà tourné vers l’avenir et la manière de retrouver les terrains le mieux possible. « Je pense que Pablo va commencer à récupérer et faire de la chirurgie. Mais il va revenir plus fort, car il le mérite et que Pablo est un joueur qui a beaucoup de qualités pour nous aider à conquérir », a conclu le milieu bordelais.