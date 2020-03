Girondins : la raison du malaise Aït-Bennasser identifiée ?

true

Pour Willy Sagnol, si Youssef Aït-Bennasser n’a pas confirmé les espoirs placés en lui, c’est parce qu’il a été trop trimballé par l’AS Monaco.

Le site WebGirondins a révélé en début de semaine que le milieu de terrain Youssef Aït-Bennasser avait très de chances de voir son option d’achat auprès de l’AS Monaco levée. Il faudrait en effet qu’il soit titularisé huit fois lors des dix dernières journées pour devenir un joueur des Girondins de Bordeaux pour les prochaines saisons.

Or, ça n’en prend pas du tout le chemin. Avant la trêve imposée par le coronavirus, Aït-Bennasser ne faisait pas partie des plans de Paulo Sousa, qui se contentait de le faire rentrer en fin de partie, quand il fallait tenir un score. Comment un joueur aussi prometteur à ses débuts a-t-il pu disparaître des radars de cette façon ?

Sur RMC, Willy Sagnol a avancé un élément de réponse : trop de prêts depuis 2016 et son arrivée à Monaco (Nancy, Caen, Saint-Etienne, Bordeaux) ont fini par lui faire perdre son football ? « Aït-Bennasser de Bordeaux n’y arrive définitivement pas. J’avais beaucoup d’espoirs parce qu’à la base, c’est un bon joueur. Mais j’ai l’impression qu’il se perd de plus en plus entre Saint-Étienne, Bordeaux et Monaco. »