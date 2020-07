Girondins : la réaction catastrophée de Pierre Ménès au départ de Sousa

true

La presse française a annoncé le départ de Paulo Sousa. Excédé, le Portugais va claquer la porte des Girondins. Ménès juge la situation catastrophique.

Un caillou de plus dans la chaussure des Girondins. En proie à des difficultés économiques, et à un conflit avec ses supporters, le direction du FCGB va subir le départ de Paulo Sousa. Fatigué des problèmes liés au club au scapulaire, le Portugais a averti ses dirigeants qu’il souhaitait s’en aller. L’ex-coach de la Fiorentina a également pris le soin de l’annoncer à ses joueurs.

Forcément, déjà dans une situation critique, les Girondins se trouvent dans une véritable impasse. Au sortir d’une saison ratée, ponctuée par une 12e place en Ligue 1, les pensionnaires du Matmut Atlantique s’enlisent dans la crise.

Pierre Ménès a réagi à cette annonce lors d’une publication sur Twitter. Le journaliste de Canal + est très inquiet pour le devenir des Girondins :

Paulo Sousa quitte les Girondins. Une cata pour ce club qui les accumule depuis des mois. Comment un club aussi prestigieux en France peut-il être gérer par des incapables. Je suis solidaire des ultras dans leur action. Au moins ils aiment leur club — Pierre Ménès (@PierreMenes) July 2, 2020

Depuis des semaines, les Ultramarines appellent à la démission des dirigeants, à l’instar de Longuépée, et au départ de King Street. Le propriétaire des Marine et Blanc se fait de plus en plus discret. Ce silence radio a poussé Pierre Hurmic, nouveau maire de Bordeaux, a monté au créneau. L’édile souhaite assainir les moeurs avant le début de la saison prochaine. Le départ de Paulo Sousa va renforcer la défiance entre les deux camps opposés. Sans argent disponible, les Girondins vont devoir se trouver un nouveau coach. À la vue du contexte, la tâche sera ardue.