Girondins : la réponse salée des Ultramarines à Longuépée

Les supporters des Girondins de Bordeaux, les Ultramarines, ont tenu à répondre publiquement aux propos du président délégué, Frédéric Longuépée. Salé.

Ce matin, et nous vous en informions sur notre site, le président délégué des Girondins de Bordeaux, Frédéric Longuépée, accordait une long entretien à nos confrères de l’Equipe. Au cours duquel le dirigeant est bien entendu revenu sur le conflit larvé qui l’oppose aux supporters depuis des mois.

La réponse ne s’est pas faite attendre. Les Ultramarines viennent en effet d’adresser un communiqué dans lequel ils assument leurs récentes actions et, surtout, en remettent une couche sur la compétence de Longuépée. Le conflit est assurément parti pour durer.

« Même des excuses publiques ne refermeraient pas les cicatrices que vous avez creusées. »

« Vos déclarations amènent la preuve irréfutable de votre totale déconnexion des réalités, ainsi que de votre mépris généralisé envers celles et ceux qui font et qui ont fait l’institution. Le club est accusé, acculé, et vous n’avez aucune défense ou justification à apporter. Vous vous contentez de tonner… Le dialogue est impossible, mort, et enterré. Même des excuses publiques ne refermeraient pas les cicatrices que vous avez creusées. »