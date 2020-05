Girondins : dépôt de bilan, Mercato, Ultramarines… Longuépée frappe fort

true

Attaqué de toutes parts (par des agents de joueurs, par les Ultramarines), Frédéric Longuépée (Girondins) a décidé de sortir du silence dans L’Equipe. Morceaux choisis.

Sur le risque de dépôt de bilan évoqué

« De la même manière qu’il ne nous a jamais traversé l’esprit de déposer le bilan, je peux vous affirmer que King Street est là pour longtemps. Par rapport à la crise qu’on vit, c’est une chance inouïe d’avoir un fonds d’investissement aux reins solides. Quand il faudra recapitaliser le club en cas de besoin, ils le feront. Ça se salue ».

Sur le Mercato à venir

« Lors de ce mercato qui s’annonce assez inédit, il faudra surtout viser la stabilité de l’effectif. N’oubliez pas que lors des trois derniers mercatos, on a quand même recruté quinze joueurs pros. J’essaie de gérer le club en bon père de famille en fonction des limites financières. Aujourd’hui, on a plus de certitudes sur nos charges que sur les potentiels revenus qui permettront de faire vivre le club ».

Sur les divergences de vue avec Paulo Sousa

« Chacun est dans son rôle. Le sien, c’est de demander des joueurs parce que les résultats viendront avec eux. Le mien, c’est de lui demander de rendre nos joueurs meilleurs et avoir des résultats avec les joueurs que l’on a. Sera-t-il toujours là l’an prochain ? L’actualité des dernières semaines prouve que la vérité du jour n’est pas toujours celle du lendemain ; Paulo est sous contrat jusqu’en 2022 ».

Sur l’affaire des Girondins Leaks

« Enregistrer des personnes à leur insu, les divulguer en faisant des montages décontextualisés, c’est un procédé lâche et méprisable que je ne peux pas laisser passer sans réagir. Tout ça n’a qu’un seul but : affaiblir et discréditer l’institution que sont les Girondins. Il s’agit d’une entreprise de dénigrement orchestrée et je pense que oui, on peut dire que le point de non-retour a été atteint. Je porterai plainte ».

Sur le conflit avec les Ultramarines

« Ils sont engagés dans une lutte de pouvoir. S’ils ne changent pas d’attitude, je ne vois pas comment on peut y arriver. Ce qui s’est passé cette semaine est inadmissible. Sur Antony Thiodet (responsable billetterie) ? Il est la cible d’un acharnement et de menaces qui durent depuis plusieurs mois. En ce qui me concerne, il a la confiance du club et la mienne pour relever le challenge qui lui a été confié : remplir les tribunes et faire grandir notre base de supporters ».