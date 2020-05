Girondins : la violente charge de Dugarry contre les dirigeants

false

L’ancien attaquant des Girondins, Christophe Dugarry, devenu consultant, s’en prend violemment à la direction du club et son propriétaire, King Street.

Il ne faut pas donc pas toucher aux Girondins de Bordeaux. Du moins à ses supporters et, surtout, à ses valeurs. Sinon, Christophe Dugarry, désormais consultant sur RMC et figure ancestrale du club, vous tombe dessus. Hier, l’ancien attaquant du FCGB a réglé ses comptes avec la direction actuelle, et notamment le propriétaire King Street.

Qui, comme vous le savez sans doute, doit faire face à la divulgation dans la presse de propos tenus par les deux hommes forts, Frédéric Longuépée (président délégué) et Anthony Thiodet (directeur du marketing), lors de réunions avec les supporters.

« C’est un truc de fou qui est en train de se passer aux Girondins de Bordeaux. Le message il est clair, on ne veut plus de vous ! Dégagez ! Vous n’avez jamais aimé le club, vous êtes là pour votre intérêt personnel, le foot vous vous en fichez. Il se passera ce qui se passera, peut être que le club retombera en Ligue 2 je n’en sais rien. Mais le club doit repartir avec des bases saines, avec des gens qui aiment le foot. Et surtout, même si le Football a perdu de son humanité, avec de l’humain ! »