Girondins : le coronavirus provoque un nouveau coup dur économique

La marque qui sponsorise le maillot des Girondins de Bordeaux a décidé de suspendre son contrat. En raison du coronavirus et de l’arrêt de la L1.

C’est désormais une conséquence avérée de l’épidémie du coronavirus. Une de plus. Après les diffuseurs, certains sponsors maillots ne veulent plus payer ce qu’ils doivent aux clubs. Au PSG, le groupe Accor a mis en suspens son versement, en attendant que le championnat reprenne. Aux Girondins de Bordeaux, plus embêtant, le patron de Bistro Régent a juridiquement suspendu le contrat, son président, Marc Vanhove, considérant que la prestation de mise en avant de son enseigne n’était plus assurée.

Bistro Régent et les Girondins sont liés jusqu’en 2023 pour un montant supérieur à 1,40 million d’euros par an. Marc Vanhove, dans les colonnes de l’Equipe, se justifie. « Moi aussi j’ai une activité.. Et je n’ai plus un euro qui rentre aujourd’hui. On verra en fonction de la date de la reprise s’il y aura un dédommagement pour remettre les pendules à l’heure. Il est encore trop tôt pour en parler. »