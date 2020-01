Girondins : le FC Nantes, la défense, Sala…Paulo Sousa lance le derby de l’Atlantique

true

Le FC Nantes

« Les statistiques le montrent bien : le Football Club de Nantes a la troisième meilleure défense du championnat. C’est une équipe physiquement forte, qui défend bien et simple sur son organisation offensive, ses transitions offensives. Ça sera un match avec beaucoup d’émotion du fait de l’hommage à Emiliano Sala. J’espère qu’il y aura aussi beaucoup de passion. »

La défense montrée du doigt

« Dans notre effectif, plus on défend bas, plus on défend mal : l’équipe doit défendre le plus haut possible, répond-il. Au niveau de la construction, ce n’est pas une question de lignes différentes mais d’occupation de l’espace. Quand tu fais des erreurs, tu dois continuer à progresser, insister. Ce n’est pas une question de système, ni de changer une idée. »

L’élimination à Pau encore dans les têtes

» À Pau, l’équipe a répondu sur l’engagement. Mais ce cycle difficile ne fait pas ressortir les choses positives. On s’est créé des occasions en seconde mi-temps pour gagner. Et l’équipe a payé chaque erreur. On doit continuer à travailler sur des choses simples, positives, pour retrouver la confiance. »

Briser la spirale négative

« On doit rester concentré sur ce qu’on peut contrôler, les mouvements, les placements, les positions, les contrôles du ballon, provoquer, être intense quand on n’a pas le ballon. C’est là-dessus qu’on doit insister pour changer la spirale. L’équipe a déjà démontré qu’elle en était capable. »

Eduardo Macia “Il reste 1 semaine, j’espère renforcer l’effectif.“

Des départs? “On y travaille. Certains jouent peu, il s’agit de trouver des options, ce n’est pas facile de quitter le club. On a aussi refusé des offres alléchantes pour des joueurs importants.”#Girondins — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) 24 janvier 2020

Propos retranscrits par le site de Sud-Ouest.