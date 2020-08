Girondins : le Mercato impacté par le grand ménage en coulisses ?

true

Alors que les Girondins sont à l’arrêt dans la gestion de leur Mercato, les choses à l’intérieur du club n’aident pas franchement…

L’actualité des Girondins de Bordeaux n’en finit plus de rebondir au fur et à mesure des jours et forcément, difficile de travailler dans la sérénité. Après des semaines d’incertitude, Paulo Sousa a finalement cédé sa place à Jean-Louis Gasset sur le banc bordelais et Alain Roche a endossé le costume de directeur sportif.

Des décisions prises dans le but de redonner de la crédibilité sportive à un projet en totale déliquescence. En atteste la dernière révélation de Diabaté33, twittos dont le compte Girondinfos est particulièrement bien informé sur les coulisses du club bordelais.

Selon lui, le départ d’Eduardo Macia il y a quelques semaines aurait eu un effet domino dans le club. Quasiment tous les recruteurs du club auraient en effet quitté le club également, mis à part l’ancien joueur bordelais Eric Guérit. Nul doute que perdre quasiment toute sa cellule de recrutement en plein Mercato est un timing pour le moins malheureux. Le nouveau symbole d’une gestion compliquée à l’intérieur du club bordelais.