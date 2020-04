Girondins : le projet alternatif à King Street prend du plomb dans l’aile

true

Alors que les plans de King Street avec les Girondins restent floues, la seule alternative actuelle ne donne pas toutes les garanties.

La situation financière des Girondins était déjà compliquée avant la crise actuelle. Elle l’est encore plus aujourd’hui et cela sème le flou sur la manière dont King Street va gérer le club. En parallèle de cela, Bruno Fievet, homme d’affaires passionné par le club espère depuis de longues semaines pouvoir reprendre les rênes.

Problème, matérialisé par les explications du journaliste Nicolas Paolorsi sur RMC, ses moyens ne sont peut-être pas à la hauteur de ses ambitions. « Le principal souci, c’est la surface financière : 180M€ ; via un montage avec des fonds privés issus pour 60-70M€ de sa clientèle des affaires – dont pas mal déjà dans le milieu du foot -, puis pour 15-20M€ d’investisseurs locaux, des entreprises du coin prêtes à le suivre et à mettre de l’argent pour reprendre les Girondins. Le reste, ce sont des prêts, deux crédits faits auprès de banques, qui lui ont été autorisés… mais à des taux qui ont certainement dû bien évoluer vu la crise du coronavirus. Donc tout ça, c’est un gros point d’interrogation. Et du coup, il n’y a pas de fonds propres de sa part », soulève tout d’abord le journaliste dans des propos relayés par Girondins33.

Par ailleurs, le journaliste souligne la question du déficit qui ne va cesser d’augmenter dans une conjoncture rendue encore plus compliquée. « L’année dernière, tu as eu un trou de 25M€ en fin de saison, et cette année ça va être un trou de 30M€ – et 30M€ minimum, vu la crise du Covid et cette incertitude sur les droits TV -. Donc il faudra constamment remettre de l’argent, sur le moyen et le long terme, pas juste racheter le club et injecter. Puis tu as un loyer pour le stade : 3.85M€ par an jusqu’en 2045. Et tu as des charges colossales, avec 300 salariés, et une masse salariale qui a explosé ! Donc tu as tout à refaire dans ce club. Et 180M€… ». Cela semble un peu juste aux yeux du journaliste, qui semble donc pessimiste sur les chances du projet Fievet.