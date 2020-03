Girondins : le ras le bol de Loris Benito

true

But : Loris, quels sentiments vous laisse ce match nul ?

Loris BENITO : Je pense que nous avions bien préparé le match. On savait que Saint-Etienne était en confiance après sa victoire contre Rennes. Mais c’est chiant, c’est toujours la même chose : on a la chance d’ouvrir le score sur notre première occasion et derrière on prend un but tout de suite. Ça commence à me saouler !

Quelle était l’ambiance dans le vestiaire après la rencontre ?

L’ambiance ? Il n’y en avait pas beaucoup. Certains joueurs ont pris la parole. Ils ont eu les bons mots.

Qu’ont-ils dit ?

Qu’on n’avait pas bien joué, mais qu’il ne fallait pas baisser la tête.

Il reste 10 matches. Quel est l’objectif des Girondins ?

Je ne sais pas. Il reste dix matches. Je crois que l’objectif, c’est avant tout de gagner le prochain. C’est une saison assez étrange. On se bat trop souvent nous-mêmes.

Il y avait des absents à Saint-Etienne…

Oui, mais ce n’est pas une excuse. On est un groupe de 23-24 joueurs. On était 11 sur le terrain.