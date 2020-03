ASSE – Girondins (1-1) : Paulo Sousa n’épargne pas ses joueurs qui l’ont déçu

true

Sur la pelouse d’une équipe de l’ASSE dans le doute en championnat et qui avait joué il y a trois jours, les Girondins pouvaient rêver d’un résultat encore meilleur que le nul. Finalement, c’est donc avec un point que les Bordelais sont repartis du Forez.

Mais plus que le constat comptable, c’est l’état d’esprit de ses hommes que Paulo Sousa n’a pas franchement apprécié. N’épargnant pas ses joueurs, notamment les titulaires non-habituels, l’entraîneur portugais a dressé un constat sec dans des propos relayés par Girondins33.

« Pour jouer, pour contrôler, pour être protagoniste, tu dois avoir du courage. Aujourd’hui on a fait un bon début de match avec une bonne organisation défensive, une bonne intensité, on a eu de bonnes opportunités de buts. Avec notre organisation offensive, je vois une opportunité construite depuis notre gardien en trois passes. On a aussi créé quelques occasions de buts avec Samuel Kalu. Puis je me rappelle d’une intensité très basse, presque pas de mobilité, on a perdu des ballons simples, qui ont donné la renaissance de notre adversaire pendant le match et de créer des opportunités. […]. Les joueurs qui jouent moins doivent aussi saisir leur chance quand ils en ont l’occasion », a estimé Paulo Sousa après la rencontre.