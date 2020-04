Girondins : les deux grands axes du projet de Bruno Fievet dévoilés

true

Candidat à la reprise des Girondins de Bordeaux, l’entrepreneur Bruno Fievet souhaiterait relancer la formation et recruter trois joueurs de premier plan.

Très présent sur le terrain médiatique depuis plusieurs semaines, Bruno Fievet a un vrai projet pour les Girondins de Bordeaux. Qu’il a dévoilé à Sud Ouest, conscient que la crise sanitaire aggrave les problèmes financiers du club et augmente donc la volonté de King Street de se débarrasser de cet actif peu rentable.

Dans le quotidien régional, Fievet a expliqué avoir deux axes importants pour relancer le FCGB. Le premier serait la formation. « Aucun jeune n’a été sorti. Paulo Sousa en a lancé un seul cette année. Alors expliquer qu’on est sur un projet trading est complètement faux », a-t-il lancé.

Le deuxième consisterait à recruter trois joueurs de premier plan pour donner une colonne vertébrale solide à l’équipe. « Gardien, défense centrale, milieu défensif costaud, créateur, attaquant qui pèse et vous complétez autour. Aujourd’hui, on a un grand gardien, la défense centrale, mais pas les autres. » L’entrepreneur a expliqué préférer recruter un joueur à 15 M€ susceptible d’attirer du monde au stade que plusieurs de second plan…