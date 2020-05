Girondins : les dirigeants démentent une énormité du Mercato

true

Les Girondins de Bordeaux sont montés au créneau pour contredire la dernière rumeur concernant la vente d’Aurélien Tchouaméni (20 ans) à l’AS Monaco.

L’AS Monaco n’est pas devenue l’ennemie jurée des Girondins de Bordeaux du jour au lendemain. Habitués à faire affaires depuis quelques mois, les deux clubs ont validé ce constat lors du transfert d’Aurélien Tchouaméni en Principauté au cours du mercato hivernal.

À ce titre, L’Équipe faisait savoir pas plus tard qu’hier que l’ASM n’avait pas honoré une créance concernant le transfert du milieu de terrain de 20 ans. Ce ne serait qu’un mensonge. Dans son édition du jour, le quotidien sportif apporte en effet un droit de réponse de la part du club du Rocher et explique que « l’ASM tient à préciser qu’elle a payé ce qu’elle devait à Bordeaux pour cette saison et que la prochaine échéance sur cette transaction tombera en 2021. »

L’AS Monaco a bien payé la créance pour Tchouaméni

Déjà sous le feu des critiques depuis le début de la semaine en raison des divulgations explosives des Ultramarines, les Girondins de Bordeaux s’évitent donc une nouvelle polémique qui aurait discrédité un peu plus les dirigeants en place.