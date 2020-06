Girondins : les dirigeants poussent un ouf de soulagement dans l’affaire Klidje

Selon l’Equipe, à ce jour, aucune enquête n’a été ouverte par l’instance internationale. Le 19 mai dernier, Cissé, avait donné sa version des faits au quotidien sportif : « Lorsqu’on me présente au joueur, j’ai affaire à deux agents qui disent s’occuper de lui, un en Europe de l’agence Sport Back (Youcef Boudjemai), l’autre en Afrique (Avorgah). Je fais venir le joueur à Bordeaux, tout le monde valide l’essai. On se dit prêt à donner 50 000 euros d’indemnités de transfert. »

Avant de poursuivre : « Là, les deux agents entrent en conflit et Avorgah finit par m’écrire que le joueur va signer dans un club de l’Est. Pour moi, c’est terminé. Six mois après, notre juriste a été contactée par un avocat français, qui se prévalait du mandat du joueur. Ce que nous avions vérifié. À partir de là, on est tombés d’accord avec son club et, à ma connaissance, aucun intermédiaire n’a été payé. »