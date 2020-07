Girondins : les dirigeants sont entrés dans le concret pour le départ de Paulo Sousa

true

Alors que Paulo Sousa a clairement indiqué son envie de quitter les Girondins, encore faut-il trouver un terrain d’entente pour son départ.

Vendredi plusieurs médias, dont RMC en premier, ont annoncé les intentions de Paulo Sousa confiées à ses joueurs. Lassé par un projet qui ne correspond pas à ce qui lui a été promis, l’entraîneur portugais ne voit plus son avenir aux Girondins et souhaite donc quitter le club.

Seulement, l’annonce du départ de Paulo Sousa confirmée par un communiqué du club est conditionné à une légère subtilité… Si le technicien portugais veut partir, il ne compte pas démissionner pour autant et s’asseoir sur les deux années de contrat qui lui reste. L’heure est donc à la négociation.

Et si l’on en croit le journaliste Manu Lonjon, qui s’est exprimé dans son émission Manu Time sur Twitch, les discussions n’ont pas tardé à démarrer pour régler la question Paulo Sousa. « Je l’ai su cet après-midi, les négociations ont commencé entre la direction et Sousa pour un départ à l’amiable. Donc, ça y est, on commence à parler des chiffres. Et le coach portugais est très clairement sur le départ, autant vous le dire », a confirmé le journaliste.