Girondins : les Ultramarines dénoncent une nouvelle attaque de la direction

Alors que la lutte fait toujours rage entre les dirigeants des Girondins et les Ultramarines, un nouvel épisode a eu lieu ce vendredi.

Voilà de longues semaines désormais que le conflit est ouvert entre les Ultramarines, principal groupe de supporters des Girondins, et la direction. Les matchs à domicile se jouent dans une ambiance tendue et les deux parties semblent loin d’un rapprochement.

Alors que Frédéric Longuépée, confirmé au poste de président du club par King Street a tenté un rapprochement dans son interview à l’Equipe, les Ultramarines n’ont pas donné suite. Et se montrent surtout agacé, par la voix de leur porte-parole Florian Brunet, par un épisode récent.

Sur son compte Twitter, la voix principale des Ultras bordelais a publié une lettre de la direction retirant purement et simplement l’abonnement à un supporter girondin pour usage d’engin pyrotechnique à deux reprises. Une décision une nouvelle fois vue comme une provocation de la part des plus fervents fans des Girondins.

Nouvelle attaque frontale du club et virage repressif historique.

Le club qui affiche des photos de fumis au Haillan, s’en sert pour ses promotions commerciales, vend son âme au diable en interdisant ses plus fervents supporters et en se substituant à la justice.

HONTE @girondins pic.twitter.com/j3ZkDpin90

— Brunet Florian (@FlorianBrunet78) December 20, 2019