Girondins : les ultras veulent forcer les portes du Haillan avant l’OM !

Aux Girondins, la tradition veut que, dans la semaine précédant la venue de l’OM, les Ultramarines font une descente au Haillan pour rebooster leurs joueurs, leur rappeler l’importance de poursuivre la série d’invincibilité, entamée en 1977. Une session quasiment toujours placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur.

Mais cette année, stupeur, le FCGB a révélé que les entraînements précédents le choc face aux Phocéens se dérouleront à huis clos ! Volonté de Paulo Sousa de travailler une tactique spécifique dans le plus grand secret ? Manœuvre des dirigeants pour éviter que la contestation à leur égard n’envahisse le Haillan ce jour-là ? Difficile de savoir.

Huis clos ou non, nous nous rendrons comme à l’accoutumée au Haillan la veille de Bordeaux-Marseille afin de rappeler à nos joueurs le caractère sacré de cette rencontre.

Rendez-vous sur place à 10 heures du matin. — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) January 29, 2020

Mais ce qui est certain, c’est que les ultras ont d’ores et déjà prévu de faire respecter la tradition. Et ils ne s’en cachent même pas puisqu’ils ont donné rendez-vous à tous les supporters bordelais samedi matin au Haillan. A trop vouloir booster leurs joueurs, les ultras ne risquent-ils pas de les déstabiliser, si jamais des débordements ont lieu ?