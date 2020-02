Girondins : les victimes du système Paulo Sousa

true

Ce soir, les Girondins de Bordeaux affrontent le PSG au Parc des Princes. Avec un onze de départ qui a beaucoup changé par rapport à l’aller. C’est qu’entre son exigence naturelle et un début d’année catastrophique ayant entraîné une évolution tactique (du 3-4-2-1 au 4-2-3-1), le Portugais fait appel à d’autres joueurs que ceux qui avaient sa confiance en début de saison. L’Equipe en a fait la liste.

« Vukasin Jovanovic et Edson Mexer, victimes du 4-2-3-1, eux qui alternaient pour le poste de troisième défenseur central quand Paulo Sousa alignait un 3-4-2-1 ; Youssef Aït-Bennasser est pour sa part sorti de l’équipe en raison de performances jugées décevantes. Mais le retour en grâce de Youssouf Sabaly prouve que rien n’est figé avec le Portugais. Enfin, Samuel Kalu et François Kamano ne sont plus titulaires depuis que Sousa prône un jeu plus élaboré, moins basé sur la vitesse. »

Vu le danger que constitue un PSG touché par la défaite à Dortmund, Paulo Sousa pourrait cependant revoir son dispositif tactique ce soir et revenir à une défense centrale à trois joueurs, voire relancer un Aï-Bennasser au milieu. Car avec lui, aucun joueur n’est jamais totalement écarté.