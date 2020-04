Girondins : l’improbable clause qui a mis le club dans la panade financièrement

true

C’est incroyable mais vrai, Bistro Régent avait fait insérer dans le contrat le liant aux Girondins une clause de retrait liée à une crise sanitaire grave !

Hier samedi, on apprenait que le principal sponsor maillot des Girondins de Bordeaux, Bistro Régent, suspendait sa participation financière jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Ce dimanche, L’Equipe explique que les dirigeants du FCGB ne peuvent absolument rien contre sa décision car… elle était prévue contractuellement !

« Au moment de la signature du contrat, Marc Vanhove avait inséré deux clauses pour se retirer. la première en cas d’intoxication alimentaire dans l’un de ses restaurants, la seconde en cas de crise sanitaire avérée. »

« « Ne me demandez pas pourquoi j’ai mis ça, je n’ai pas fait exprès… En tout cas, c’est oi qui déciderai. Et si, à un moment, je dois faire un choix, je privilégierai évidemment la bonne tenue de mes Bistro Régent. Tout dépendra de la reprise d’activité. Si on perd 40% de chiffre d’affaires pendant six mois… »