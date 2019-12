Girondins : Longuépée lève le voile sur un dossier important de King Street

false

Alors que King Street a officiellement repris le contrôle des Girondins de Bordeaux, l’un des dossiers prioritaires a vite été activé.

Depuis quelques jours, King Street est le propriétaire exclusif des Girondins de Bordeaux après avoir racheté les parts de GACP. Frédéric Longuépée peut désormais se consacrer pleinement à la gestion opérationnelle du club.

Avec un objectif parmi d’autres qui est très clair : améliorer la gestion du Matmut Atlantique. Alors que GACP réglait jusqu’à présent le loyer du stade girondin, King Street va bien reprendre le relais, mais pas seulement. Selon l’Equipe, le fonds d’investissement voit en la gestion du stade l’un des leviers pour rentrer dans ses frais à moyen terme. Avec comme modèle la gestion de l’OM pour le Vélodrome, King Street espère désormais négocier de nouveaux accords.

Ce que détaille Frédéric Longuépée dans les colonnes du quotidien. « On discute de cette éventualité avec SBA avec qui l’on entretient des relations professionnelles et cordiales. Quand on cherche à faire grandir un club, ça passe aussi par le lieu où se produit l’équipe pro. Au quotidien, il y a le Haillan. Mais ça serait bien que l’on fasse de ce stade – qui est l’un des plus modernes et des plus beaux architecturalement – la maison des Girondins, en lui donnant l’âme que ce club mérite. Il faut des couleurs Marine et Blanc et des émotions. L’équipe en apportera », estime le président bordelais.