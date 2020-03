Girondins : Maja frustré par Paulo Sousa ?

true

L’ancien attaquant des Girondins Philippe Fargeon pense que Paulo Sousa devrait avoir une autre approche avec Josh Maja, son jeune buteur nigérian.

Malgré ses 8 buts en 24 matches, Josh Maja peine à convaincre Paulo Sousa, son coach aux Girondins. Buteur lors de la dernière journée de L1 à Saint-Etienne (1-1), avant la pause imposée par le coronavirus, le jeune attaquant nigérian avait été épinglé par le Portugais après la rencontre. Pas assez mobile, pas assez disponible et influent…

Mais selon Philippe Fargeon, c’est l’approche de Sousa qui ne serait pas bonne. « Ce n’est pas facile à comprendre. Bien évidemment, quand on est joueurs et qu’on marque des buts et qu’on sort, on ne peut pas comprendre, explique l’ancien attaquant sur le site Girondins4Ever. Parce qu’on pense que ceux qui étaient sur le terrain avant nous et qui n’ont pas marqué et que vous, vous rentrez et vous marquez, vous avez ce sentiment d’injustice. Après, dans un cas comme ça, le choix de l’entraîneur est légitime, puisque c’est lui qui décide. Tout simplement, je pense et j’espère qu’il a un discours bien pesé. »

Selon lui, Sousa devrait être plus pédagogue avec Maja (21 ans). « Il faut prendre le temps de parler au joueur pour lui expliquer la situation, parce qu’on ne peut pas ignorer quelqu’un qui quand il rentre, marque des buts et le match d’après, le mettre remplaçant. Ce n’est pas possible, il faut discuter avec lui. Un joueur peut comprendre pendant un certain temps, mais pas toute la saison bien évidemment. Il peut comprendre effectivement qu’il est utile quand on domine, quand on a le ballon et un peu moins quand on ne l’a pas. Il faut vraiment un discours bien tenu et surtout juste. Il ne faut pas avoir des paroles en l’air et dire la vérité. C’est beaucoup plus facile à accepter. »