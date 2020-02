Girondins – Mercato : Bernardoni ne reviendra pas à Bordeaux derrière Costil

true

Prêté jusqu’à la fin de saison au Nîmes Olympique, Paul Bernardoni (22 ans) a les idées très claires concernant son avenir. En effet, comme il l’a répété à « So Foot », l’international Espoirs ne souhaite pas revenir aux Girondins de Bordeaux en tant que doublure.

« J’aspire à faire une carrière très longue, et j’espère aller le plus haut possible, mais je resterai sur mes positions : que ce soit dans un top club ou ailleurs, je viens pour être numéro 1. Quand tu es doublure, tu n’es pas maître de ton destin : si le titulaire est bon, tu ne joueras pas. Et hors de question de piquer des poupées vaudou pour provoquer la blessure d’un confrère, je suis à l’opposé de ça ! », a confié Bernardoni dans des propos rapportés par « Girondins4ever ».

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club aquitain, l’ancien Troyen et Clermontois réalise une nouvelle saison très satisfaisante dans le Gard (23 apparitions, 33 buts encaissés).