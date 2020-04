Girondins – Mercato : Bordeaux veut tenter un coup à la Adli au PSG !

true

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du foot mondial, Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) a fait l’objet d’une approche des Girondins de Bordeaux.

Il y a un peu plus d’un an, à l’arrivée aux commandes de GACP, les Girondins de Bordeaux avaient consenti à un gros effort pour attirer Yacine Adli, considéré comme l’un des plus sûrs espoirs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Un an plus tard, la direction a changé mais pas l’idée directrice de s’offrir à moindre frais des pépites de la Capitale.

Adil Aouchiche a été contacté mais…

Si l’on en croit « Foot Mercato », Bordeaux ferait partie des clubs de Ligue 1 à avoir sondé l’entourage d’Adil Aouchiche (17 ans), pépite de l’équipe de France de sa catégorie en fin de contrat en juin prochain. Peu utilisé à Paris où il souhaite rester, Aouchiche attend quelques garanties avant de signer son premier contrat professionnel.

Sur le dossier Aouchiche, il est toutefois probable que les dirigeants aquitains fassent chou blanc. En effet, le « Ballon d’argent » du dernier mondial était sur le point de s’entendre avec son directeur sportif Leonardo avant que la crise du coronavirus ne mette entre parenthèses les dossiers. Une fois le confinement achevé, les négociations devraient repartir où elles s’étaient arrêtées… Et aller à terme.