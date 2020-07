Girondins – Mercato : coup de théâtre à venir pour Paulo Sousa ?

true

Hier, les médias s’accordaient sur le fait que Paulo Sousa voulait rester aux Girondins. Manu Lonjon, journaliste, a jeté un voile sur cette information.

Restera, restera pas ? Depuis des semaines, les supporters des Girondins sont suspendus à la décision de Paulo Sousa. Sous contrat jusqu’en 2022, le technicien portugais a fait part de son envie de quitter les pensionnaires du Matmut Atlantique. En froid avec Frédéric Longuépée, président du FCGB, le natif de Viseu (Portugal) est fatigué par les changements de politique sportive.

Mais, jeudi après-midi, les médias s’accordaient sur le fait que Sousa avait changé d’avis. Après de nombreuses discussions stériles avec ses dirigeants, l’ex-coach de la Fiorentina aurait pris la décision de rester. La direction des Girondins souhaiterait toujours voir partir, sans indemnité, Paulo Sousa. Elle a déjà pris des contacts avec des entraîneurs pour prendre la suite du Lusitanien sur le banc. Jean-Louis Gasset semble être en pole pour briguer le poste.

Néanmoins, Manu Lonjon, journaliste, a jeté le trouble sur cette information dans son émission le « ManuTime ». Pour lui, Paulo campe sur ses positions… Il veut partir ! Cette nouvelle jette un peu plus le trouble sur le devenir des Marine et Blanc. « Je pense pouvoir en dire plus vendredi. Je ne suis pas d’accord avec les informations qui sont sorties ce jeudi disant que Paulo Sousa avait changé d’avis. Je n’ai pas du tout la même information que ça. J’espère vous en dire plus vendredi. » Désormais, on attend de connaître les positions officielles de Sousa et de la direction des Girondins.