Girondins – Mercato : de la concurrence pour le « Zlatan iranien »

Comme annoncé par « L’Equipe » hier soir, les Girondins de Bordeaux n’ont pas totalement renoncé à la signature d’un attaquant. C’est désormais le « Zlatan iranien » Mehdi Taremi (Rio Ave, 27 ans) qui aurait les faveurs d’Eduardo Marcia et de ses équipe au recrutement.

Ce jeudi matin, le quotidien sportif en dit un peu plus sur ce dossier. Citant des sources portugaises, « L’Equipe » affirme que Rio Ave réclame aujourd’hui 5 M€ pour céder son buteur international, sous contrat jusqu’en juin 2021. Toutefois, il est possible que le modeste club lusitanien cède en cas d’offre avoisinnant les 3 M€.

Le Sporting prêt à faire une offre

Sur ce dossier, Bordeaux n’est toutefois pas tout seul puisque le Sporting Portugal, qui vient récemment de perdre son buteur sur blessure, serait également sur les rangs pour accueillir l’attaquant aux 15 réalisations en 38 capes avec l’Iran.

Disposant de moyens très limités malgré les récents départs de Cafu, Bellanova et Tchouaméni, King Street n’est pas non plus près à prendre n’importe qui sous couvert d’un prix attractif. « L’Equipe » nous apprend que les dirigeants américains ont refusé de faire venir l’attaquant ibérique Borja Baston (Swansea, 27 ans), en fin de contrat en juin et disponible en prêt.