Girondins – Mercato : deux recrues officialisées pour préparer l’avenir

Premier joueur à avoir été annoncé, Naoufel Khacef est un arrière gauche algérien de 22 ans. Le défenseur est prêté avec option d’achat comme l’explique le club bordelais. « Naoufel Khacef arrive au club en prêt jusqu’à la fin de la saison actuelle. Une option d’achat est intégrée à ce contrat de prêt. Le latéral gauche arrive en provenance du NA Hussein Dey (15ème en D1 algérienne). »

[Transfert] Naoufel Khacef est bordelais !

▶ https://t.co/zt1B4MVGQ7 pic.twitter.com/MYGB2D45Kf — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 21, 2020

Quelques heures plus tard, les Girondins ont également enregistré la signature de Thibault Klidje, un jeune attaquant togolais de 18 ans. « Thibault Klidje est un nouveau joueur des Girondins de Bordeaux ! Le jeune attaquant togolais a signé un contrat de trois ans et demi (juin 2023) et sera mis à disposition de l’équipe réserve », ont annoncé les Girondins.

[Transfert] Thibault Klidje, jeune attaquant togolais, vient renforcer la réserve !

➡ https://t.co/ZRm27jpotk pic.twitter.com/UBsK94EZg1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 21, 2020

Les deux joueurs vont donc avoir l’occasion de faire leurs preuves en réserve d’ici la fin de saison avant, peut-être, d’avoir une chance en équipe première la saison prochaine.