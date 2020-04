Girondins – Mercato : Diabaté fait un appel du pied

true

Cheick Diabaté, l’ancien attaquant des Girondins, aimerait revenir en France. Avis aux intéressés !

Après un dernier passage réussi en France, à Metz et une saison en Italie où il avait inscrit 8 buts en Série A avec Benevento, Cheick Diabaté (31 ans), l’ancien attaquant des Girondins, évolue au FC Esteghlal, à Téhéran en Iran. Mais sa volonté est de revenir en Europe et si possible en France. « Franchement, ça fait un petit moment que je suis parti de la France. Et, là, le seul pays auquel je pense, c’est la France », a confié le géant malien à France Football.

Avant d’ajouter : « Je veux aller là où on me veut. Si une équipe me demande, ce sera avec un grand plaisir. Je n’ai pas fini. J’ai des buts à marquer en France. Quand je vais revenir, les filets vont trembler ». Cette saison, l’attaquant a inscrit 8 buts en 10 matches, en Iran.