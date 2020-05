Girondins – Mercato : en concurrence avec l’OM pour Kang-in Lee (Valence) ?

true

Les Girondins de Bordeaux suivent, comme l’OM, le milieu offensif sud-coréen Kang-in Lee (Valence). Mais d’après un spécialiste, ce n’est pas gagné.

En milieu de semaine, une rumeur venue d’Espagne a annoncé un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Kang-in Lee (Valence). Les Phocéens voudraient se faire prêter le milieu offensif sud-coréen par le club Ché. Seulement, ils ne seraient pas seuls sur le coup. Les Girondins de Bordeaux aimeraient également attirer Lee.

Le site Web Girondins a contacté Lucarne Opposée, qui suit les joueurs sud-coréens. Et qui se montre sceptique sur une arrivée prochaine de Lee en France… « La rumeur est assez surprenante, je ne vous le cache pas. Valence tient à son joueur et lui veut s’imposer en Espagne. Les choses ont-elles évolué ? Probablement. Après, ça reste une bonne idée, c’est un joueur en devenir, très prometteur et talentueux qu’il faut continuer d’accompagner et ne pas voir comme un joueur accompli. Il joue à tous les postes offensifs que ce soit meneur, aile ou faux 9. »

« Mais sa préférence, il ne l’a jamais caché, c’est de jouer dans l’axe où sa qualité de passe et sa maîtrise technique excellent à merveille. Il a porté la Corée du Sud à bout de bras pendant la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il a un fort caractère qui pourrait faire des étincelles si jamais ça ne va pas dans son sens. Mais il est jeune, il a encore besoin d’apprendre dans plusieurs aspects, dont celui-ci. Pour le coup, lui est déjà une petite star en Corée du Sud, plus que Hwang Ui-Jo. »